Калининградская область первая в РФ ввела меры поддержки для репатриантов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Калининградская область первой в России внедрила меры поддержки для репатриантов, сообщил губернатор региона Антон Алиханов в своем Telegram-канале. По его словам, соответствующее поручение было дано Министерству социальной политики региона.

Согласно документу, репатрианты могут рассчитывать на единоразовую выплату в размере 32 тысячи рублей на человека. Также им будут компенсированы расходы на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, званий, образования и квалификации, полученных за рубежом, а также за аренду квартиры в течение шести месяцев. Общая сумма компенсации не должна превышать 135 тысяч рублей.

Кроме того, будет открыт сервисный центр, где специалисты окажут консультации, помогут оформить документы и сопровождать репатриантов на всех этапах переезда. Открытие центра запланировано на конец апреля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в стране проводится работа по переселению соотечественников, в особенности из стран с недружественными правительствами. С 1 января 2024 года вступил в силу институт репатриации.