Калининградец сломал сыну плечевую кость за плохо выполненные уроки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Калининграда избил сына и сломал ему плечевую кость за плохо выполненные уроки, пишет «МК в Калининграде» со ссылкой на пресс-службу Калининградского областного суда. Мужчина нанес 12-летнему мальчику не менее шести ударов по телу, ногам и рукам.

Как уточняет издание, дело об избиении ребенка рассматривал Московский районный суд. Подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Уголовное дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего). Мужчину приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Похожая ситуация в октябре 2023 года произошла в Москве. Пенсионерка избила девятилетнюю внучку во время проверки домашнего задания. Женщина разозлилась из-за большого количества ошибок в упражнении и нанесла удары по лицу девочки.

До этого в Ростовской области осудили мужчину, который избил сына за просьбу проверить уроки. 11-летний мальчик попросил отца посмотреть выполненное домашнее задание, но тот в ответ ударил его по голове и в грудь. На травмы подростка обратили внимание учителя и рассказали о случившемся в полицию.