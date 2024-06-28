Калининградец приревновал жену к другу и ударил его ножом в живот В Калининградской области задержали подозреваемого в нападении с ножом на друга

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Житель Калининграда приревновал супругу к своему другу на берегу Синявинского озера между поселком Янтарный и деревней Синявино, после чего в ходе конфликта нанес ему два удара ножом в живот, сообщили в пресс-службе МВД России по региону. Правоохранительным органам удалось задержать подозреваемого в нападении, им оказался 20-летний мужчина.

Полицейские выяснили, что инцидент произошел на берегу озера Синявинского. 20-летний злоумышленник приревновал супругу к своему другу, что и послужило причиной конфликта. Мужчина схватил нож и нанес приятелю два удара в живот, после чего скрылся, — говорится в сообщении.

Полиция установила, что ударивший друга калининградец уехал обратно в город. Его задержали по месту жительства в день нападения. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

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