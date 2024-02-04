Калининградцы спасли жеребенка, которого хотели отправить на мясо

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Калининградцы собрали деньги, чтобы спасти годовалого жеребенка, которого хотели отправить на мясо, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Центра реабилитации диких животных «Биосфера Балтики» Юлию Садовскую. Отмечается, что жеребенка назвали Космос, он временно находится в конюшне, с ним занимается специалист, потому что животное оказалось абсолютно диким.

Нам прислали предложение купить мясо, потому что жеребенка режут. Те люди, у которых мы покупаем молоко, решили нам предложить и мясо. Живой он стоил 75 тысяч. У меня не было всей суммы, была часть только. Я написала, что у меня нет столько, помогите дособрать. Но люди собрали все 75 тысяч, — сказала Садовская.

Ранее в Красноярске от голодной смерти спасли кота, запертого в квартире, где он почти без еды провел целый месяц. Его хозяйка умерла, и все это время его пыталась подкармливать соседка через щель в двери, которая в итоге и забрала питомца себе. Животное отправили на обследование в ветклинику. Родственники умершей заявили, что незадолго до этого были в квартире и оставили коту корма на несколько дней.

В Новочеркасске Ростовской области волонтер приюта для собак «Дядя Феникс» Илья Нурутдинов решился спасти местного пса, который два дня не мог выбраться из замерзшего водохранилища. Мужчина решился привлечь МЧС к делу спасения четвероногого, взял на себя основные риски и провалился под лед.