Калининградцев призвали носить на пляже обувь из-за неожиданной опасности Amber Mash: на пляжах под Калининградом лучше носить обувь из-за морских блох

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

На пляжах Калининградской области водятся морские блохи, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Канал также опубликовал кадры, на которых видно, как маленькие существа белого цвета перемещаются между галькой.

Они относятся к ракообразным, живут на побережьях и очищают их от микроорганизмов (так и получили прозвище «санитары»). А ещё — больно кусаются, — говорится в сообщении.

Отмечается, что морские блохи могут жить под кожей, вызывая гной и воспаление. Авторы публикации призвали жителей и гостей области ходить на пляжах в обуви и споласкивать ноги после прогулки, чтобы избежать неприятных последствий.

Ранее сообщалось, что количество вызовов из-за тараканов и клопов в Москве за четыре года наблюдений увеличилось как минимум в два раза. Причиной стал непрофессиональный подход к защите помещений от паразитов.

Уточнялось, что в прошлом году на 100 обращений приходилось 50 вызовов из-за тараканов, а 25 — из-за клопов. В этом году количество вызовов с жалобами на клопов и тараканов сравнялось.

До этого DailyStar писал об эпидемии блох в Великобритании. По данным издания, за последний месяц за советом о том, как избавиться от насекомых, к поисковику Google обратилось порядка 10 тысяч человек. При этом ветеринары заявляют, что причиной распространения насекомых стали домашние животные.