Калининградцев предупредили о возможном ударе НАТО Эксперт Межевич заявил о возможном ударе по Калининграду в ходе учения НАТО

Фото: U.S. Navy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Учения НАТО Baltic Operations (BALTOPS) 2024 могут быть прикрытием настоящего военного развертывания перед ударом по Калининграду, рассказал «Царьграду» президент Ассоциации прибалтийских исследований, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич. По его словам, на Западе достаточно политиков, готовых запустить третью мировую.

Они могут заявить, что их силы отходят от Калининграда, а вы покидаете какие-то территории на Украине — и третья мировая, — поделился своим видением ситуации эксперт.

В Балтийском море 4 июня начались крупные учения Североатлантического альянса BALTOPS 24. Более 30 судов и четыре тысячи военнослужащих НАТО прибудут в порт литовской Клайпеды для участия в маневрах. НАТО планирует отработать широкий спектр морских операций, в том числе использование морских дронов, десантирование, работу ПВО, противолодочное противодействие. Это будут первые маневры Блока с участием Швеции, которая лишь недавно вступила в НАТО.

В морских учениях будут задействованы не только военные корабли, но и 45 самолетов из разных стран НАТО. Оценивая масштабы учений, командующий военно-морскими силами Литвы, адмирал Гедрюс Пременецкас заявил, что Baltops-2024 станут самыми масштабными военными маневрами на Балтике за все время. Отмечается, что основная их цель — демонстрация стратегического взаимодействия партнеров по западному военному блоку.