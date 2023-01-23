Калининград попал в топ городов России для отдыха на праздники Ассоциация туроператоров: Калининград востребован на февральские и мартовские праздники

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Калининград попал в топ самых востребованных городов для отдыха на февральские и мартовские праздники у россиян, сообщает Ассоциация Туроператоров со ссылкой на директора департамента коммуникаций и дистрибуции туроператора Anex Tour Константина Гулевича. Жители россии активно заказывают туры и гостиницы в регионе — всего на него приходится 7,6% от общего числа бронирований в России, передает «МК в Калининграде»,

Помимо Калининграда, в топ востребованных мест в России для отдыха вошли Байкал, Шерегеш, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Москва. Из зарубежных направлений наиболее популярными у россиян оказались Таиланд, Шри Ланка, ОАЭ, Турция и Гоа.

В аэропорту Храброво в Калининграде ранее запланировалиоткрыть рейсы по маршрутам до Дальнего Востока. Первые полеты по новым направлениям могут начаться уже летом 2023 года, рассказал генеральный директор воздушной гавани Александр Корытный. По его словам, возможно государственное субсидирование на осуществление перелетов в Иркутск, Хабаровск и Владивосток. Он отметил, что появление новых маршрутов не только откроет дополнительные возможности для туристов, но также свяжет восток и запад России.