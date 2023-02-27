Назван топ-10 культурных городов России Исследование ВШЭ: Калининград вошел в десятку культурных городов России

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Город Калининград

Калининград попал в десятку культурных городов России согласно исследованию специалистов Высшей школы экономики. В топ-10 также вошли Петрозаводск, Белгород, Томск, Архангельск, Вологда, Саранск, Якутск, Екатеринбург и Иркутск. Калининград обошел Санкт-Петербург, оказавшийся только на 13-ой строчке, и Москву, занявшую 28-ое место в рейтинге, сообщает «МК в Калининграде».

Как уточняет издание, в формировании рейтинга важную роль сыграли востребованность культурных объектов среди местных жителей и их доступность. По мнению заведующего лабораторией ВШЭ Руслана Хестанова, на такие результаты повлияло то, что жители столицы и Санкт-Петербурга редко посещают культурные центры из-за нехватки времени.

Калининград совмещает в себе русское и европейское историческое наследие. Одним из ключевых объектов является Кафедральный собор, где проводятся лекции, органные концерты и авторские экскурсии. Среди достопримечательностей в городе также есть единственный сохранившейся элемент крепости в Кенигсберге Фридрихсбург. Он работает как культурный центр в рамках программы по популяризации морского наследия.

Ранее стало известно, что самой пострадавшей из-за инфляции отраслью в Калининградской области оказалась сфера услуг. Значение инфляции составило 9,83%, хотя еще в декабре рост цен на услуги был 9,29%.