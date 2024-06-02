Появились кадры плавающих по улицам тонущего Калининграда лодок Сильный ливень спровоцировал подтопления в Калининграде

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сильный ливень спровоцировал подтопления в Калининграде. На видео, которое опубликовал Telegram-канал URA.RU, можно увидеть, что улицы города ушли под воду вместе с автомобилями. В связи с этим некоторые калининградцы пересели на лодки и сапборды.

В администрации Калининграда сообщили, что на большинстве подтопленных городских территорий вода ушла. Также там пояснили, что подтопления произошли из-за невозможности магистральных коллекторов принять большое количество воды за короткий промежуток времени. В настоящее время коммунальщики работают на трех крупных проблемных участках — на улицах Клиническая, Павлова и Черниговская.

Автобусы большого класса и троллейбусы движутся по маршрутам без ограничений. Движение трамваев остановлено полностью — производится очистка трамвайных путей от мусора и грунта, — отметили в администрации.

Врио губернатора Алексей Беспрозванных держит ситуацию на контроле.

Синоптики прогнозируют в Москве мощные грозы. По словам ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, за пять рабочих дней на столицу прольется 50-литровая бочка воды на метр квадратный, или 65% месячной нормы.