«Калашников» получил в управление завод с прицелами и избирательными урнами «Калашников» сообщил о получении в управление петербургского предприятия «ЛОМО»

Фото: kalashnikovgroup.ru

Петербургский производитель оптической техники и другой продукции АО «ЛОМО» передан в управление АО «Концерн «Калашников», сообщили в пресс-службе концерна. Отмечается, что соответствующий приказ Минпромторга был зарегистрирован 13 мая.

Документ приостанавливает права акционеров и органов управления АО «ЛОМО». Указанным приказом в качестве управляющей организации АО «ЛОМО» определено АО «Концерн «Калашников», — сказано в сообщении.

В концерне добавили, что решение Минпромторга призвано сберечь основные производственные средства и результаты интеллектуальной деятельности завода, а также сохранить денежные средства в интересах государства при выполнении гособоронзаказа. Там также назвали это решение логичным, поскольку «ЛОМО» является ведущим предприятием по производству разного вида оптики, которую «Калашников» использует при производстве собственной продукции.

Также отмечается, что управляющим директором «ЛОМО» назначен Дмитрий Владимиров, который последние восемь лет работал на руководящих должностях в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Кроме того, он был главным конструктором по продукции гражданской и двойного назначения и заместителем гендиректора Обуховского завода.

Как писала «Фонтанка», помимо оптических прицелов и другой продукции военного назначения, «ЛОМО» также известен производством фотоаппаратов, промышленной оптики и светофоров. Кроме того, в продукцию завода также входят автоматические избирательные урны (КОИБы).

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