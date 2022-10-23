«Как землетрясение»: очевидцы рассказали о падении Су-30 в Иркутске Очевидец падения Су-30 на жилой дом в Иркутске сравнил крушение с землетрясением

Фото: sledcom

Место падения Су-30 на жилой дом в Иркутске

Telegram-канал SHOT пообщался с очевидцем падения военного самолета Су-30 на жилой дом в Иркутске. Со слов девушки Яны, которая проживает рядом с местом ЧП, летательный аппарат падал с громким гулом, а после падения все затряслось «как во время землетрясения». Через несколько секунд начался сильный пожар.

Все затряслось как во время землетрясения. Секунда-две — уже все полыхает, — рассказала девушка.

Об инциденте ранее сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. По его сведениям, военный самолет рухнул на двухэтажный дом, в котором после катастрофы начался пожар. Глава региона выехал на место происшествия. После падения воздушного судна около 150 домов остались без света. В пресс-службе губернатора отметили, что электроснабжение должно быть восстановлено в течение дня.

Как уточнили в единой дежурной диспетчерской службе, в результате крушения военного самолета погибли два пилота, Минобороны России не подтверждало данную информацию. По словам Кобзева, жертв среди гражданского населения нет: в МЧС подтвердили, что людей в частном доме, на который упал Су-30, не было. СКР возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).