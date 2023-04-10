Как вырастить рассаду в домашних условиях: хитрости опытных садоводов Рассказываем, как правильно пересаживать рассаду и чем ее удобрять

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Наступила весна — горячая пора для садоводов и огородников. Те, кто уже набил руку в этом деле, заранее заготовили все необходимое. А новичкам только предстоит узнать нюансы того, как вырастить рассаду в домашних условиях. В нашем материале затронем основные правила ухода за молодыми растениями, расскажем, как получить рассаду из семян дома и в каких условиях лучше всего растут популярные культуры — помидоры, перцы, петунии.

Выращивание рассады из семян в домашних условиях

Чтобы рассада спустя время превратилась в крепкие плодоносящие растения, нужно соблюсти несколько простых правил:

· Крупные семена вроде болгарского перца, баклажанов, томатов нужно обеззаразить в крепком растворе марганцовки, замочив на 10–15 минут. Для этой же цели подойдут хлоргексидин и перекись водорода.

· Для рассады в домашних условиях нужно подготовить рыхлую, но питательную почву. В землю добавляют вермикулит в пропорции 1 к 4 для удержания влаги. Если грунт недостаточно рыхлый, то нужно замешать его с торфом или черноземом.

· Покупной грунт не должен пахнуть грибами, плесенью или аммиаком — это значит, что он заражен и непригоден для использования. Лучше, если он пахнет сеном или просто землей.

· Баклажаны и сладкий перец сеют в первую очередь, примерно с 10 марта, так как у них самые долгие сроки созревания. Всходят они, как правило, в течение двух недель. Томаты сеют в период с 25 марта по 3 апреля.

· Ящики для любой рассады обязательно должны иметь дренажные отверстия, чтобы растения не сгнили.

· Грунт перед посевом и выращиванием рассады в домашних условиях нужно очень обильно пролить кипятком. Это убьет лишние бактерии и прекрасно увлажнит землю.

· Чтобы заглубить семена на нужное расстояние, проще всего воспользоваться палочкой для суши. На ней по линейке надо сделать отметку и отверстия для семян делать по риске.

· Только что посеянные семена нельзя поливать из стакана или лейки, чтобы не размыть грунт. Нужно воспользоваться пульверизатором или ситом.

· Чтобы рассада в домашних условиях не пересохла, поддон можно заполнить вермикулитом и заливать воду в него. Сквозь дренажные отверстия земля сама возьмет влаги столько, сколько нужно.

Фото: Shutterstock Выращивание рассады из семян

Теперь разберем, как правильно выращивать рассаду самых популярных культур.

· Как вырастить рассаду томатов

Рассада томатов не очень капризная: она легко переносит пересадку, поэтому семена сеют кучно на глубину 6–8 мм. Сеять можно в грунт без чернозема, так как побеги вскоре все равно пересаживать. Первые два листика — семядольные, следующие уже называются настоящими.

После появления двух настоящих листков растение нужно пересадить в отдельный стаканчик, заглубив его в почву до семядольных листьев. Желательно иметь дополнительную подсветку, так как вырастить рассаду томатов нужной высоты можно только при хорошем освещении. Если света мало, растение вытянется и будет хилым.

· Рассада перца в домашних условиях

Сладкий перец — культура капризная и очень не любит пересадку. Сеют перец сразу в отдельные стаканчики, откуда черенки будут переноситься в открытый грунт. Рассада перца в домашних условиях прорастет гораздо быстрее, если перед посевом почву пролить горячей водой (80 градусов). Жидкости нужно много, пока она не протечет с обратной стороны стаканчика.

Заглублять семена нужно на 1 см. Для последующей выбраковки можно посадить в каждую емкость по 2–3 семечка, чтобы потом удалить слабые всходы. Перец — овощ короткого светового дня и дополнительной подсветки не требует. Но если нужно ускорить процесс, то можно использовать не слишком мощную лампу полного спектра. Вода для полива должна быть комнатной температуры.

· Как вырастить рассаду петунии

Существует два способа вырастить рассаду петунии: ранний и стандартный посев. В первом случае семена помещают в грунт в январе, во втором — в начале/середине марта. Ранний посев нужен для черенкования, когда из одного пакетика семян можно вырастить до 50 растений, то есть из одного саженца получить 5–7 черенков. Недорогие сорта петунии можно сеять стандартным способом.

Вырастить рассаду петунии можно, поместив семена в торфяные таблетки диаметром 33–44 мм или в просеянный грунт для профессионального использования. Грунт необходимо протравить слабым раствором марганцовки. Петунии сеются без заглубления в грунт, просто в бороздку. Расстояние между семенами — 1,5 см, между рядами — 2 см.

Торфяные таблетки перед посевом распаривают кипятком, а затем остужают до такой температуры, чтобы можно было взять рукой. Затем посевную поверхность выравнивают. Каждое семечко кладут на отдельную таблетку, а сверху сбрызгивают из пульверизатора. Между торфяными таблетками в ящик засыпают вермикулит и заливают водой. До всходов подсветка круглосуточная, после — 12 часов в сутки.

Фото: Shutterstock Рассада семян в домашних условиях

Рассада в домашних условиях: бытовой способ

Выращивание рассады в домашних условиях на первых порах кажется сложным делом, но стоит немного разобраться в вопросе — и процесс начнет приносить удовольствие. Расскажем, как вырастить рассаду без применения специальных дорогостоящих средств.

После посева и до появления всходов ящики держат закрытыми стеклом или целлофаном при температуре 25–27 градусов. Для контроля температуры нужно использовать почвенный термометр. На подоконнике может быть прохладно, поэтому ящики лучше держать в затемненном теплом месте.

Когда появятся первые петельки всходов, нужно убрать пленку и выставить рассаду на солнце. Несколько раз в день емкость нужно поворачивать разными сторонами к солнцу, чтобы все растения равномерно получали свет.

Чтобы вырастить рассаду крепкой и сильной, нужно внимательно следить за влажностью почвы. Она не должна быть пересушенной или слишком сырой, так как в первом случае растения не будут развиваться полноценно, а во втором — просто сгниют. Если воздух в комнате сухой, можно почву сверху засыпать небольшим слоем опилок: они замедлят процесс испарения влаги, выступив в роли мульчи.

Если в квартире слишком жарко или солнечно, рассада может перерасти. Нужно слегка понизить температуру, открывая окна, или выносить ящики на балкон или на улицу. Так растения немного замедлят рост.

Чтобы вырастить рассаду, которая не будет вытягиваться, нужно достаточное освещение. В темных помещениях растения пытаются найти солнце и поэтому тянутся вверх, оставаясь при этом тонкими. Чтобы обойтись без покупки дорогостоящей фитолампы, можно взять обыкновенную лампу желтого дневного света.

Фото: Shutterstock Посадка рассады

Как правильно выращивать рассаду с помощью фитолампы

На современном рынке есть множество специальных гаджетов, которые помогают садоводам улучшить качество посадочного материала и ускорить его рост. Одним из таких является фитолампа. Это небюджетный вариант, однако с помощью такой лампы можно по-разному влиять на растения.

Синяя подсветка ускоряет рост стебля и листьев, она используется для выращивания зелени, лука и крепкой рассады на продажу. Красная подсветка ускоряет рост и распускание бутонов, подходит для цветов, которые продаются срезанными. Есть универсальный вариант — фиолетовая лампа, содержащая и красный, и синий спектр.

Сейчас на рынке есть и фитолампы полного спектра. Они очень тонко настроены, выдают только те цвета, которые необходимы растениям, и имеют разный уровень защиты от влаги, так как требуется интенсивный полив. О том, как правильно выращивать рассаду под лампой, нужно читать в инструкции к прибору, они различаются по мощности.

Какую выбрать мощность на 1 кв. м, чтобы выращивание рассады из семян в домашних условиях прошло удачно:

· Для зелени — 50 Вт

· Для овощей — 25–40 Вт

· Для цветов — 35–40 Вт

При этом неважно, будете вы использовать одну мощную лампу или несколько слабых: результат не изменится. Главное, соблюдать расстояние: 10–12 см —на этапе проращивания, 15–20 см — на этапе первых листиков и 20–30 см — на этапе роста. Лампа, поднятая более чем на 50 см, неэффективна.

Фото: Shutterstock

Посадка рассады в домашних условиях: переносим в грунт

Перед пересадкой в открытый грунт растения нужно обязательно закалять: выносить на балкон на несколько часов под естественные солнечные лучи. Такие культуры, как перцы и томаты, можно высаживать, когда температура почвы достигнет +15 градусов на глубине 20–25 см. Определить этот показатель поможет почвенный термометр. На большей части России это происходит к 10–12 июня, но в каждом регионе нужно уточнять эти показатели, температура год от года может меняться.

Пересадку рассады нужно начинать с обильного пролива земли в стаканчике, чтобы максимально легко извлечь рассаду и не повредить корень. В лунку, вопреки расхожему мнению, удобрения добавлять не нужно. Первые подкормки и удобрения начинаются только через две недели, когда станет понятно, чего не хватает растению.

Корневую шейку у болгарского перца нужно заглубить на 1–2 см в зависимости от рыхлости грунта: чем плотнее земля, тем меньше заглубление. Томат можно заглубить и выше семядольных листьев, если саженец слишком вытянулся.

У помидоров лучше обратить внимание на корневую систему. Если саженец будет брать питательные вещества из глубоких слоев почвы (например, если грунт песчаный), то с корнем ничего делать не нужно. Если же плодородный слой маленький или сухой, то корень нужно прищипнуть, чтобы он разрастался ближе к поверхности. Так же поступают и в районах с вечной мерзлотой.

Посадка рассады в открытый грунт осуществляется в пасмурный день или ближе к вечеру, когда нет прямых солнечных лучей. В первые дни рассаду нужно затенять, прикрывая полупрозрачным материалом от самого агрессивного солнца с 11 до 16 часов. На ночь, напротив, можно укрыть специальной тканью, если ожидаются заморозки или резкое понижение температуры.

Для нормализации температуры под укрывным материалом можно использовать пластиковые бутылки с водой. За день они достаточно нагреются, а ночью будут отдавать тепло, оберегая рассаду. Этот лайфхак можно применять и в теплице, занося в холодную ночь ведра с теплой водой.

Фото: Shutterstock Выращивание рассады

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