«Как кусок мяса»: пациент больницы в Перми пожаловался на облезшую кожу «Подъем»: пациент больницы в Перми пожаловался на облезшую кожу после лечения

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«Подъем» сообщил о случае с пациентом краевой клинической психиатрической больницы в Перми Михаилом, который пожаловался на облезшую кожу после приема таблеток. Издание со ссылкой на слова супруги мужчины рассказало, что его госпитализировали с высокой температурой в медучреждение, а затем перевели в психиатрическую больницу, где начали лечить таблетками, давшими странный эффект.

В эту пермскую больницу он лёг 19 февраля. Это краевая клиническая психиатрическая больница. Там название только «психиатрическая», а отделений разных много. Он не псих, просто название такое. Мы тоже тогда задались вопросом, почему туда, — приводит издание слова супруги пациента.

Как сообщает «Подъем», мужчине начали давать по восемь таблеток в день, после чего по его коже пошли волдыри. Издание, ссылаясь на слова жены пострадавшего по имени Кристина, пишет, что у него болели даже пятки и он не мог ходить.

Всё это потом начало лопаться, а кожа облезать. Можно сказать, как кусок мяса просто лежал, — передает «Подъем».

«Подъем» уточняет, что через неделю Михаила перевели с таблеток на капельницы и ему стало лучше. Как рассказала изданию Кристина, она начала писать жалобы «куда только можно», в результате пациента переводят в другую больницу.

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