Как идет подготовка мобилизованных в Западном военном округе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Подготовка мобилизованных граждан в Западном военном округе

Призванных в рамках частичной мобилизации россиян продолжают готовить к боевым условиям в военных частях и на полигонах. Военнослужащие тренируются вести огонь из различного вооружения, маневрировать, использовать специальные средства связи и разведки. NEWS.ru совместно с Минобороны РФ показывает, как идет процесс обучения бойцов в Западном военном округе.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября. На данный момент были призваны более 200 тысяч человек. По данным Минобороны, они тренируются на 80 полигонах и в шести учебных центрах. Всего ВС РФ должны пополнить 300 тысяч резервистов.