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Кафе загорелось в селе в Свердловской области

Пожар произошел в кафе-гостинице в селе Малая Лая Горноуральского городского округа в Свердловской области. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 14 человек. Пострадавших в результате происшествия нет. В тушении пожара были задействованы 33 человека и 13 единиц спецтехники. Пожар удалось локализовать.

Это уже третье кафе в России, в котором за минувшие сутки произошел пожар. Накануне на Ай-Петри загорелись кафе и прилегающая к нему хозпостройка. Пострадавших в результате происшествия нет.

Минувшей ночью вспыхнул пожар в кафе-клубе «Полигон» в Костроме. Трагедия унесла жизни 19 человек. Позже выяснилось, что в кафе были заколочены три эвакуационных выхода из четырех, а главный вход — перегорожен турникетом.

Ранее сообщалось, что директор компании «Империя», отвечающей за работу кафе «Полигон» в Костроме, задержана по делу о пожаре. Ее подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Также задержан 23-летний мужчина, который запустил петарду в кафе, из-за чего, по предварительной версии, и начался пожар.