Кафе после отравления более 20 человек закрыли Роспотребнадзор закрыл кафе в Дальнереченске после отравления 21 человека едой

Кафе в Дальнереченске Приморского края, где едой отравился, по предварительным данным, 21 человек, закрыли до выяснения обстоятельств, специалисты взяли смывы и ПЦР-пробы, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. Результаты проверки ожидаются в понедельник, 12 февраля, пишет РИА Новости.

Специалисты Роспотребнадзора проводят проверку в кафе в Дальнереченске, где отравились, по предварительным данным, 21 человек. Взяты смывы, взяты ПЦР-пробы. Предварительно, результаты будут готовы завтра. Кафе закрыли до выяснения обстоятельств, — цитирует агентство преставителя ведомства.

Посетители заведения общепита обращались в больницу с признаками острого отравления в период с 5 по 10 февраля. Сообщалось о 22 пострадавших. Дальнереченская межрайонная прокуратура организовала проверку. По результатам может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.