Кафе и магазины на время митинга в Москве закроют только возле Лубянки

https://static.news.ru/photo/6356efbe-6315-11eb-893c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рекомендация столичных властей закрыть кафе, рестораны и магазины в центре Москвы на время митинга в поддержку политика Алексея Навального касается только заведений, расположенных возле Лубянской площади, заявил глава городского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он отметил, что рекомендация сделана для учреждений, находящихся примерно в 100-метровой зоне от площади.

Это всё вокруг Лубянки, понятно, что на Тверской не надо закрываться и где-то на Покровке, допустим. Это рекомендация для тех заведений, которые условно находятся в 100-метровой зоне от Лубянки по всем направлениям, — сказал он.

Чиновник отметил, что чёткой границы этой зоны не существует и руководство заведений будет принимать решение на своё усмотрение, передаёт РИА Новости.

Также он говорил, что такое закрытие — стандартная практика, поэтому предприниматели не получат компенсации из-за закрытия заведений. Ранее столичная полиция сообщила, что в Москве 31 января закроют центральные станции метро и ограничат передвижение пешеходов по городу.

Также власти Москвы приняли решение закрыть магазины, рестораны и кафе в центре города. В центральной части города будет запрещена продажа алкогольных напитков и напитков в стеклянной таре. Это ограничение будет действовать с 09:00 до 23:00.

Накануне сторонники Навального анонсировали новые протестные акции в поддержку задержанного политика. Митинги планируется провести 31 января во многих городах России, в том числе в Москве.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.