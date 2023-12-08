Кафе горит на главной улице Нижнего Новгорода МЧС: на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде горит кафе

Фото: МЧС Нижегородской области

На Большой Покровской улице в центре Нижнего Новгорода горит кафе, сообщило региональное управление МЧС. Из здания эвакуировали 50 человек, погибших и пострадавших нет. На месте работают 47 специалистов, задействовано 15 единиц техники.

В Нижнем Новгороде сотрудники МЧС России ликвидируют пожар. Горит кровля кафе. Из здания уже эвакуированы 50 человек, — говориперется в сообщении.

Ранее сообщалось, о пожаре в садовом товариществе «Малахит-2» в Екатеринбурге. По данным регионального Минздрава, пострадали пять человек, в том числе четыре ребенка. Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, он находится в реанимации.

Также пожар произошел в доме для передержки собак и кошек в екатеринбургском поселке Шувакиш. По данным телеканала «360», погибло около 40 животных, пострадали два человека — хозяйка приюта и ее муж. Позднее Telegram-канал Ural Mash сообщил о 20 погибших собаках и кошках, 18 животных удалось спасти. Площадь возгорания составила примерно 150 квадратных метров. К тушению были привлечены 22 человека и пять единиц техники. Процесс осложняется экстремально низкой температурой воздуха до −32 градусов.

До этого стало известно о пожаре на севере Москвы. Он возник в квартире на втором этаже. В результате инцидента пострадали трое детей. Спасатели эвакуировали жильцов с помощью приставных лестниц, после чего ликвидировали возгорание. Всего было спасено 13 человек.