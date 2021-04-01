https://static.news.ru/photo/9d16c0ee-930d-11eb-8f93-96000091f725_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda /Global Look Press

Главу Чечни Рамзана Кадырова выдвинули на Нобелевскую премию мира. В качестве основания в заявке указан его «выдающийся вклад в установление и поддержание в течение последних 15 лет надёжного мира в исторически сложном крае».

Такую оценку в обществе руководитель региона получил за победу над международным терроризмом и быстрое восстановление экономики и социальной сферы, — сообщил РИА Новости министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев.

Кто именно подал эту заявку, неизвестно. По словам президента Международного информационного нобелевского центра Вячеслава Тютюнника, по уставу эту информацию нельзя разглашать 50 лет.

Как уточняет ЧГТРК «Грозный», в 2020 году Кадыров уже был номинирован на международную премию мира, учреждённую Институтом мира и развития (INSPAD). Организация тогда отметила особый вклад главы Чечни в развитие международных и межконфессиональных отношений, а также гуманитарных и образовательных программ.

Как писал NEWS.ru, Рамзан Кадыров прокомментировал включение региона в список территорий, где сохраняется террористическая угроза. По его мнению, этот перечень, вероятно, не обновлялся на протяжении последних 20 лет. Кадыров также призвал израильских экспертов лично посетить Чеченскую Республику, чтобы воочию убедиться в отсутствии каких-либо угроз, а также выяснить, сколько в регионе погибло иностранных граждан за последние годы. Кроме того, он рекомендовал Совету безопасности Израиля «не пугать своих граждан несуществующими чеченскими террористами».