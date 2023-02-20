Кадыров заявил об успехе ВС России под Белогоровкой Кадыров сообщил о взятии под контроль выхода к железной дороге на Северск в ДНР

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Российские военные заняли стратегическую высоту под Белогоровкой в ЛНР, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, благодаря этому взят под контроль выход к железной дороге на Северск в ДНР.

Спецназ «Ахмат» совместно с 3-м батальоном 2-го армейского корпуса НМ ЛНР занял стратегическую высоту в окрестностях Белогоровки, — написал он.

Кадыров уточнил, что ожесточенные бои за стратегическую возвышенность шли «достаточно долго». В результате под контроль российских подразделений перешло порядка пяти километров земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск.

Контроль над названной локацией дает России значительное преимущество на этом участке фронта, резюмировал глава Чечни.

Ранее представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские добровольческие силы взяли под контроль поселок Красная Гора Донецкой Народной Республики. В рамках операции были убиты более 150 бойцов ВСУ, а также уничтожено 12 единиц военной техники и вооружения.

До этого советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что дороги близ Артемовска находятся под огневым контролем Вооруженных сил России. По его словам, это стало возможным благодаря взятию Красной Горы. Кимаковский предположил, что в ближайшее время ВСУ окажутся в оперативном окружении и тогда неизбежно сдадут Артемовск.