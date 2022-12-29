Кадыров заявил о перевыполнении плана по мобилизации на 254%

Фото: ramzan/vk.com

План по мобилизации в Чеченской Республике перевыполнен на 254%, заявил глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой линии. По его словам, желающих принять участие в военной операции на Украине в республике много и каждый день в военкоматы приходят новые люди. Точную цифру мобилизованных в Чечне он не назвал.

Мы план перевыполнили, вместе с мобилизацией мы 254% набрали. План перевыполнили. Желающих у нас много, с наших народных республик. Мы каждый день принимаем новых людей, — сказал Кадыров.

С аналогичным заявлением Кадыров выстпуал в сентябре. Он уточнил, что в республике есть резерв из тысяч добровольцев, которые могут при необходимости пополнить ряды защитников Отечества. Политик призвал всех россиян иметь четкую гражданскую позицию и «не быть наивными» в интерпретации планов Запада.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что всего в период мобилизации на военную службу было призвано 300 тысяч россиян, еще более 20 тысяч человек записались добровольцами на фронт. За все время проведения военной операции на Украине боевой опыт получили около 250 тысяч граждан. По словам Шойгу, мобилизацию можно считать успешной, поскольку общество было готово к таким решениям. При этом он подчеркнул, что более 830 тысяч россиян были освобождены от призыва на военную службу в рамках частичной мобилизации. По его словам, эти граждане были заняты в других важных для государства сферах.