Кадыров заявил, что танки ВСУ Leopard горят не хуже хвороста

Фото: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/Global Look Press

Вооруженные силы Украины несут большие потери на Ореховском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы батальона «Юг-Ахмат» на этом участке фронта уничтожили десятки единиц вражеской техники. Кадыров добавил, что танки Leopard, которые Запад поставляет Киеву, горят не хуже хвороста.

Мы наблюдаем на предоставленных с фронта съемках уничтоженную западную технику. Разумеется, во всём этом заслуга и операторов БПЛА, которые без сна и отдыха следят за передвижением техники и живой силы врага. К слову, после точного попадания те же «Леопарды» горят не хуже хвороста, — написал глава Чечни.

Ранее стало известно, что ВСУ задействовали в районе населенного пункта Работино в Запорожской области последнее крупное резервное подразделение — 82-ю десантно-штурмовую бригаду численностью две тысячи человек — в надежде пробить российские оборонительные рубежи. Бригада укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger 2.

По словам военного эксперта Юрия Кнутова, тот факт, что Киев бросил в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду, не означает, что у Украины закончатся солдаты. Однако, считает он, страну, скорее всего, ждет тотальная мобилизация. Кнутов заявил, что страны Европы обязались в этом году обучить до 50 тысяч украинских военных. Часть из них после подготовки может быть переброшена в зону боевых действий.