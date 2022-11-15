Кадыров выдвинул Украине условия для прекращения СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал «смешными» выдвинутые Украиной условия для прекращения конфликта и предложил свои варианты выхода из этой ситуации. При этом он призвал президента Украины Владимира Зеленского встать на колени за свой народ.

Смешны условия для переговоров у руководства Украины. <...> Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее, — написал Кадыров.

По его мнению, Киев должен признать российскими Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожье, Херсон, Крым и Севастополь и выдать Москве всех «фашистских преступников» и «шайтанов», которые ответственны за преступления над русскоязычным населением.

Украинский президент ранее заявил, что настало время, когда конфликт между Киевом и Москвой может быть прекращен. При этом он призвал другие страны не предлагать Украине идти на «компромиссы с совестью, суверенитетом, территорией и независимостью». Зеленский высказался и за продление действия зерновой сделки после 19 ноября и предложил включить в нее Николаевскую область.

До этого замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что Москва не приемлет предварительных условий по Украине, в том числе требование вывести войска. Он подчеркнул, что российская сторона готова к диалогу с Киевом, но переговоры должны учитывать ситуацию «на земле».