Кадыров: ВС РФ использовали тактику противника для удара под Харьковом

Фото: МО РФ

Боевая работа расчетов РСЗО Смерч

Российские войска нанесли мощный упреждающий удар по расположениям ВСУ в Харьковской области, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он уточнил, что при атаке была использована тактика, которую украинские диверсанты применяли во время вылазок в Белгородскую область.

Нанесли упреждающий удар по укронатовским бандитам на их территории — в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области. Чеченские бойцы взяли за основу тактику украинских диверсантов, которые периодически устраивают вылазки на территорию Белгородской области. Но в отличие от врага целью наших парней является не гражданская инфраструктура. Бойцы работают строго по живой силе и технике, — написал Кадыров.

Он добавил, что «врага лучше бить» на его территории в первую очередь ради безопасности приграничных населенных пунктов.

Ранее военкор Андрей Руденко сообщал, что ВСУ предприняли очередную попытку прорвать российскую оборону в зоне СВО. По его словам, активность противника фиксировалась у Авдеевки и Марьинки в Донецкой Народной Республике. В общей сложности на этом участке линии соприкосновения ВСУ за сутки атаковали пять раз.

Журналист подчеркнул, что операция ВСУ успехом не увенчалась — российские войска успешно отразили удар, поразив противника огнем артиллерии.