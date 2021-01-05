Кадыров: теперь мы с Трампом в чём-то похожи

https://static.news.ru/photo/1a81add8-51a4-11eb-a44f-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал блокировку президента США Дональда Трампа в соцсетях. По его словам, справедливость восстановлена.

Ранее сообщалась, что Facebook и Instagram до конца президентского срока Трампа запретили к публикации его материалы. Администрация Twitter из-за нарушений правил соцсети лишила его возможности писать твиты на 12 часов.

Теперь мы с Трампом в чём-то похожи: если ранее он заблокировал меня в соцсетях, то сейчас Всевышний восстановил справедливость, и в итоге аккаунты мятежного Дональда Трампа тоже заблокированы, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

При этом Кадыров добавил, что, если бы Трамп относился с уважением к демократии и правам человека, ничего такого, наверное, не произошло бы.

Ранее компания Facebook Inc. заблокировала аккаунт Рамзана Кадырова в принадлежащей ей социальной сети Instagram, объяснив принятое решение соблюдением введённых в отношении главы Чечни санкций.

О внесении Кадырова и его семьи в чёрный список Госдепа США стало известно 20 июля. Вашингтон считает главу Чечни причастным к нарушениям прав человека, говорится в распространённом заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

По данным американских властей, Кадыров несёт личную ответственность за многочисленные грубые нарушения прав человека. Речь идёт о пытках и внесудебных казнях десятилетней давности.

Как писал NEWS.ru, дочь Кадырова Айшат высказала удивление включением своего имени в чёрный список Госдепартамента США. По её словам, она и не предполагала, что может быть настолько известной за пределами России. По её словам, этот факт позволяет ей в очередной раз убедиться в правильности своих поступков. Кадырова заверила, что всегда будет для своего отца «верной помощницей».