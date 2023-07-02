Кадыров сообщил об уничтожении украинских диверсантов под Кременной

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Под Кременной, в районе Серебрянского лесничества российскими военнослужащими уничтожена диверсионная группа 95-й отдельной штурмовой бригады десантно-штурмовых войск Украины, сообщил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, шестеро диверсантов были ликвидированы, еще пятеро взяты в плен.

Кадыров также опубликовал видео, в котором заместитель командира спецназа «Ахмат» Исмаил Гоншаев допрашивает одного из пленных украинских военнослужащих. Тот рассказал, что командование послало группу занять якобы пустые окопы и ждать помощь союзников. При выполнении этой задачи диверсанты попали под плотный огонь, а затем были взяты в плен бойцами «Ахмата». Украинский военный добавил, что с ним и его товарищами обращаются хорошо, их накормили и оказали медпомошь тем, кто был ранен.

Пленный диверсант также сообщил, что был призван в ряды ВСУ в апреле текущего года. Военную подготовку проходил на территории Великобритании.

Накануне Минобороны России сообщило об уничтожении группы украинских диверсантов, которые пытались высадиться на острове Антоновский в Херсонской области. Члены ДРГ передвигались на двух моторных лодках.