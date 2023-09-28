Кадыров развеял слухи о своем здоровье одним бицепсом

Фото: kremlin.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами «Ахмат — сила» и показал бицепс. Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, который напомнил главе российского региона, что в последнее время вокруг его самочувствия ходит много слухов.

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что глава Чечни лежит в московской больнице и находится в состоянии комы. В тот же день на канале Кадырова появилось видео с прогулки.

Позже состоянием здоровья чеченского лидера журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он ответил, что подобные комментарии не входят в функции администрации президента.

В четверг, 28 сентября с Рамзаном Кадыровым провел встречу в Кремле президент России Владимир Путин. Глава Чечни рассказал главе государства об успехах батальона «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие каждый день берут в плен солдат противника и уничтожают боевую технику Вооруженных сил Украины.

Позже они обсудили экономическую и социальную обстановку в Чечне. По словам российского президента, в регионе наблюдается положительная динамика.