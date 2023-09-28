Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на вопрос о своем здоровье словами «Ахмат — сила» и показал бицепс. Видео в своем Telegram-канале опубликовал журналист Павел Зарубин, который напомнил главе российского региона, что в последнее время вокруг его самочувствия ходит много слухов.
Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о том, что глава Чечни лежит в московской больнице и находится в состоянии комы. В тот же день на канале Кадырова появилось видео с прогулки.
Позже состоянием здоровья чеченского лидера журналисты поинтересовались у пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он ответил, что подобные комментарии не входят в функции администрации президента.
В четверг, 28 сентября с Рамзаном Кадыровым провел встречу в Кремле президент России Владимир Путин. Глава Чечни рассказал главе государства об успехах батальона «Ахмат» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, российские военнослужащие каждый день берут в плен солдат противника и уничтожают боевую технику Вооруженных сил Украины.
Позже они обсудили экономическую и социальную обстановку в Чечне. По словам российского президента, в регионе наблюдается положительная динамика.