Кадыров разрешил работу кинотеатров и развлекательных центров в Чечне

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Кинотеатры, концертные залы, детские развлекательные центры, а также бассейны и бани могут возобновить работу в Чечне. Соответствующий указ подписал глава республики Рамзан Кадыров.

В документе отмечается, что заполняемость залов в развлекательных заведениях не должна превышать 50% от общего количества мест. Бани и бассейны должны обслуживать посетителей по предварительной записи, а также обеспечить необходимую дезинфекцию.

В указе также напоминается о необходимости соблюдения социальной дистанции, санитарно-эпидемиологических правил и рекомендаций Роспотребнадзора, сообщает ТАСС.

Работа развлекательных заведений в Чечне была приостановлена в связи с распространением коронавируса в марте 2020 года. Согласно последним данным, в республике за сутки выявлено 35 новых случаев заражения, из больниц выписано 114 пациентов, один человек скончался. Всего за время пандемии в Чечне заболели 10,7 тысячи человек. Из них выздоровели 9,3 тысячи и 107 умерли.

Ранее NEWS.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин отменил ограничения на ночную работу клубов, баров и ресторанов. Кроме того, требование о переводе не менее 30% сотрудников предприятий на удалённую работу стало носить рекомендательный, а не обязательный характер.