Кадыров рассказал, сколько чеченских бойцов находятся в зоне СВО Кадыров: в зоне СВО находятся свыше семи тысяч чеченских бойцов

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Больше семи тысяч бойцов из Чечни находятся в зоне спецоперации, написал в соцсети «ВКонтакте» глава региона Рамзан Кадыров. По его данным, всего на Украину было направлено свыше 28 тысяч бойцов из республики.

С начала спецоперации из Чеченской республики в зону боевых действий направлено свыше 28 тысяч бойцов, в том числе более 13 тысяч добровольцев. Свыше 7 тысяч бойцов на данный момент находится на передовых позициях, — написал Кадыров.

10 июля Кадыров рассказал, что специальное подразделение «Ахмат» было переброшено на Артемовское направление. По его словам, это решение Генштаба свидетельствует о доверии к чеченским силовикам.

19 июля глава Чечни показал видео, на котором операторы беспилотных летательных аппаратов работают по позициям Вооруженных сил Украины возле Клещеевки. В одной из самых горячих точек на Бахмутском направлении работают бойцы спецназа «АХМАТ» и военнослужащие полка «Север-АХМАТ» вместе с подразделениями Минобороны России.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры боев российских военных с бойцами ВСУ под Артемовском. Взвод ПТУР первого батальона четвертой бригады (ЛНР) уничтожил БМП-1, которая подвозила продовольствие, боеприпасы и личный состав Вооруженных сил Украины.