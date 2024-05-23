Кадыров рассказал Путину о ситуации в Чечне и пригласил его в регион

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в своем Telegram-канале, что встретился в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал ему о социально-экономической ситуации в республике. По словам лидера региона, положение стабильно, развитие всех ветвей экономики идет планомерно.

Реализуем более 500 инвестпроектов, среди которых строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала, модернизация цементного завода, — пояснил Кадыров.

Он также доложил Путину, что хочет о конца года за счет создания более чем 10 тысяч рабочих мест снизить до 5% уровень безработицы в Чечне. Сейчас показатель составляет 7,5%. По информации Кадырова, в республике зафиксированы хорошие темпы строительства жилья. Например, только в Грозном возводится новый район на 2 млн квадратных метров и 900 тысяч квадратных метров объектов соцназначения.

Рамзан Кадыров проинформировал главу государства, что с начала СВО в зону боевых действий были направлены 43,5 тысячи бойцов, в том числе 18 тысяч добровольцев.

Еще раз заявил главе государства, что по первому приказу в зону спецоперации готовы отправиться несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва, — добавил глава Чечни.

Кадыров также передал Путину пожелание жителей республики — пригласил его в гости. Глава региона поблагодарил президента за поддержку всех начинаний и личное участие в позитивных изменениях в Чечне.

Ранее Рамзан Кадыров предложил решительно и жестко ответить ракетным ударом на инициативу Эстонии передать российские активы Киеву. По его словам, страна всегда особо выделялась на постсоветском пространстве своей антироссийской политикой.