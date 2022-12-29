Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента России хотя имеет на это право, сообщает РИА Новости. Об этом заявил сам глава региона во время Прямой линии с населением.
Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – NEWS.ru.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно, — сказал Кадыров.
Он пожелал долго править нынешнему президенту России, пообещав ему помогать.
Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.
Кадыров ранее поделился подробностями встречи с Путиным в Кремле. Глава региона заявил, что российский лидер отметил большой вклад Чечни в проведение СВО. Он отметил, что Путин выразил свою благодарность чеченским военным за «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой»