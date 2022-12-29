Кадыров рассказал о своих президентских амбициях Кадыров заявил, что может баллотироваться на пост президента России, но не будет

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров не собирается баллотироваться на пост президента России хотя имеет на это право, сообщает РИА Новости. Об этом заявил сам глава региона во время Прямой линии с населением.

Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – NEWS.ru.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать... Тем более государством, которым управлял мудрый, дальновидный, сильный человек, талантливый, честный порядочный… После такого руководить, управлять страной практически невозможно, — сказал Кадыров.

Он пожелал долго править нынешнему президенту России, пообещав ему помогать.

Ранее президент России Владимир Путин наградил Кадырова орденом Александра Невского за вклад в развитие региона и эффективное решение государственных задач. Руководитель региона поблагодарил российского лидера за столь высокую оценку его деятельности.

Кадыров ранее поделился подробностями встречи с Путиным в Кремле. Глава региона заявил, что российский лидер отметил большой вклад Чечни в проведение СВО. Он отметил, что Путин выразил свою благодарность чеченским военным за «самоотверженность, патриотизм и высокие результаты на передовой»