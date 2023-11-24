Кадыров рассказал, кто защищает Белгородскую область от диверсантов Кадыров сообщил о пресечении попыток диверсий в Белгородской области

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

В Белгородской области пресекаются все попытки совершить теракты, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, на страже покоя региона стоят военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» под командованием Исмаила Агуева.

Все попытки противника устроить диверсию на территории Белгородской области оперативно пресекаются. <...> Не суждено было сбыться планам неприятеля и на этот раз, — написал Кадыров.

Кадыров привел в пример, как военнослужащие батальона «Запад-Ахмат» совместно с бойцами сводного оперативного отряда Белгорода обнаружили опорный пункт противника в районе населенного пункта Уды Харьковской области. Воздушная разведка оперативно передала координаты минометной батарее, после чего был нанесен точный удар по объекту.

В результате оперативных действий опорный пункт противника, как и личный состав, находящийся в нем, был уничтожен, — написал Кадыров.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов рассказал, что его подразделение наполовину укомплектовано этническими русскими. Он назвал их «чисто русскими пацанами, мужиками», которые едут в Чечню со всех концов России. Еще 25% участников «Ахмата» — чеченцы, а остальные принадлежат к другим национальностям.