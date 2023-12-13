Кадыров рассказал, когда и зачем собрался в отпуск Кадыров отправится в отпуск в 2024 году — оценить свою работу со стороны

Фото: t.me/RKadyrov_95

Глава Чечни Рамзан Кадыров во время онлайн-трансляции в своем Telegram-канале объявил, что выйдет в отпуск в конце 2024 года. По его словам, так он сможет посмотреть на свою работу со стороны и понять, какие проекты еще нужны республике.

Планирую брать отпуск в конце следующего года. Хочу посмотреть со стороны на работу. Понять, что нужно, какими проектами заняться, чего не хватило, — сказал Кадыров.

Ранее глава Чечни рассказал, что население республики поддерживает решение действующего президента России Владимира Путина участвовать в выборах 2024 года и считает его абсолютно правильным и необходимым. Он заверил, что чеченский народ будет оказывать главе государства всю необходимую поддержку. Он подчеркнул, что в новейшей истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров добавил, что, как и прежде, чеченский народ будет выполнять любые приказы во благо России.

До этого Путин заявил, что Чечня преобразилась по сравнению с периодом трагических лет своей истории. Российский лидер отметил вклад чеченского народа и главы Чечни Рамзана Кадырова в развитие республики. По его словам, когда-то обсуждался вопрос переноса столицы Чечни. Но теперь, отметил он, такие мысли кажутся странными на фоне замечательного Грозного.