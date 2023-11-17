Кадыров проверил, как хорошо умеют стрелять его сыновья Кадыров опубликовал видео с сыновьями Ахматом и Адамом из тира

Фото: t.me/RKadyrov_95

Адам Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором его сыновья Ахмат и Адам стреляют в мишени из оружия. Он пояснил, что проверил у своих детей навыки огневой подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе.

Особо не вдаваясь во все детали, скажу, что Ахмат и Адам отработали по мишеням на отлично. Они продемонстрировали достаточно высокие результаты в стрельбе. Но в любом случае работать над своей военной подготовкой нужно будет и дальше, — заключил руководитель Чечни.

На видео Кадыров также стреляет из пистолета по мишеням. На вопрос, к чему он готовится, тот отвечает: «К войне».

Ранее стало известно, что Адам Кадыров получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени. Также Кадырову-младшему вручили орден «Трудовая Доблесть России». До этого сыну главы Чечни присвоили звание Героя республики, кроме того он получил несколько высоких наград в других российских регионах.

В свою очередь 18-летний Ахмат Кадыров, являющийся старшим сыном Рамзана Кадырова, был назначен на должность первого заместителя министра республики по физической культуре, спорту и молодежной политике. Незадолго до этого он был награжден орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой», получив его из рук руководителя региона Казбека Кокова. Тот подчеркнул, что Кадыров-младший удостоен награды за его вклад в укрепление межнационального мира и согласия.