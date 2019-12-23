Итоговая пресс-конференция главы Чечни Рамзана Кадырова пройдёт 23 декабря в 17:00 по местному времени.
Сегодня вечером итоговая пресс-конференция. Прямой эфир, — написал политик в своём Telegram-канале.
Он пообещал ответить на вопросы местных жителей, а также подвести итог уходящего года. По его словам, в редакцию телеканала, который будет транслировать пресс-конференцию, поступило более 4 тысяч вопросов.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Чечни Рамзан Кадыров призвал наказывать пользователей Интернета, которые оскорбляют чью-то честь.
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