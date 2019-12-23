Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американская газета Washington Post опубликовала фотографии из Воркуты — четвёртого по величине города за северным полярным кругом. Снимки в рамках своего дипломного проекта сделал фотограф из Воронежа Роман Демьяненко.

Находящийся в многолетней мерзлоте город является самым восточным в Европе. Сейчас Воркута находится в упадке, а раньше она была тем местом, куда люди добровольно ехали в поисках работы в угольной...