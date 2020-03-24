Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики по возможности не выезжать за её пределы, а также не выходить из дома в связи с распространением коронавируса.
Кадыров сделал акцент на том, что заболевание в ряде случаев протекает бессимптомно. Человек может и не подозревать, что является носителем коронавируса.
Поэтому мы призываем всех и каждого быть предельно бдительными и проявлять гражданскую сознательность, — написал глава Чечни во «ВКонтакте».
Он также добавил, что в настоящее время в республике на карантине находятся более 360 человек, которые недавно вернулись из стран с неблагополучной инфекционной ситуацией. Выявлено три случая с подозрением на коронавирус.
Согласно последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 17 человек.
В мире число заражений превысило 381 тысячу. При этом 16,5 тысячи человек умерли и более 101 тысячи выздоровели.
Ранее NEWS.ru писал, что Кадыров запретил проведение банкетов и свадеб в ресторанах Чечни. Большинство из заведений вовсе будут закрыты для посетителей. Исключение сделано только для тех, которые расположены в самых людных местах.
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