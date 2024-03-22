Кадыров призвал силовиков Чечни к готовности отражать угрозы в адрес РФ

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Рамзан Кадыров

Чеченские силовики должны находиться в постоянной готовности к отражению угроз в адрес России, написал в собственном Telegram-канале глава республики Рамзан Кадыров. Он добавил, что это одно из приоритетных направлений развития региона.

Обрaтил внимaние комaндиров силовых подрaзделений нa необходимость быть в состоянии постоянной боевой готовности и обучaть личный состaв грaмотной тaктической военной подготовке. Мы должны быть готовы в любой момент отрaзить возникшую угрозу во блaго нaшего госудaрствa, — заявил Кадыров.

Он выразил надежду, что руководство силовых ведомств и правоохранительных органов ответственно отнесется к задачам и максимально качественно их исполнит. По данным Кадырова, у них есть для этого все ресурсы и возможности.

На днях глава Чеченской Республики поздравил по телефону президента России Владимира Путина с победой на выборах и заверил в поддержке его курса по развитию страны.

Ранее Кадыров рассказывал, как батальоном «Запад-АХМАТ» быстро и крайне точно были уничтожены украинские ДРГ, попытавшиеся попасть на территорию РФ. Российским силам не составило труда отразить столь неорганизованное наступление, подчеркнул он.