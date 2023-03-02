Кадыров призвал расстрелять напавших на Брянскую область «шайтанов» Кадыров призвал жестко разобраться с напавшими на Брянскую область террористами и их семьями

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Разобраться со всеми участниками нападения на Брянскую область самым суровым образом призвал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. По его словам, к ответу также нужно привлечь и семьи террористов и разбомбить все точки, имеющие прямое или косвенное отношение к этой ситуации.

Разобраться со всеми участниками вылазки на Брянскую область необходимо самым суровым образом, максимально жёстко и даже жестоко. Стрелять на поражение. Разобраться не только с ними, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут проживать на территории России, — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, он не случайно, упоминая неонацистов, всегда называет их шайтанами, так он высказывался и в адрес террористов, действовавших в свое время в Чеченской Республике.

Между ними и укронацистами я не вижу никакой разницы. Да и очень схожи их мерзкие приемы. В итоге по сегодняшним событиям в Брянской области убедилось в этом и все здравомыслящее человечество, — написал Кадыров.

Он добавил, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности, считает Кадыров.

Ранее ответственность за нападение в Брянской области взял на себя «Русский добровольческий корпус». По данным СМИ, это формирование из российских добровольцев, которые ведут боевые действия на стороне ВСУ и находятся в составе Интернационального легиона сил территориальной обороны Украины. Бойцы РДК опубликовали видео на фоне здания с табличкой «Любечанский фельдшерско-акушерский пункт», а также видео с почты и фото из Дома культуры.