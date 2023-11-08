Кадыров призвал перевести в собственность Грозного заброшенные участки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Заброшенные земельные участки наносят серьезный ущерб внешнему облику Грозного, написал глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Он заявил о необходимости отнимать эти земли у их владельцев и передавать их в пользу столицы региона.

Мало того, что они уродуют внешний облик города, но еще и, несмотря на все наши замечания, никаких мер по их приведению в надлежащий вид хозяева не принимают на протяжении второго десятка лет. Безответственный подход владельцев и нежелание разумно распорядиться своей территорией привели большинство из них к плачевному санитарному состоянию, — заявил Рамзан Кадыров.

Руководитель Чечни также объявил, что после проведения инспекции в Грозном он поручил мэру города Хас-Магомеду Кадырову передать бесхозные и непредставительные участки Грозному и найти для них более разумное использование. По его мнению, с должным уходом такие земли могут привлечь инвесторов.

Ранее Кадыров пообещал начать увольнять чиновников, чьи дети не знают чеченского языка. По его словам, власти региона много работают над популяризацией родного языка, но тем не менее дети некоторых членов руководства республики нечасто знают чеченский.