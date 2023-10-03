Кадыров присвоил старшей дочери звание народной артистки Чечни

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров и его дочь Айшат Кадырова

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале, что подписал указ о присвоении своей старшей дочери экс-министру культуры региона Айшат Кадыровой звания народной артистки Чеченской Республики. Кадыров объявил об этом в ходе церемонии, которая состоялась в грозненском Дворце торжеств имени Дагуна Омаева, где прошел концерт народного артиста ЧР Валида Гадаева.

Передал Айшат Кадыровой медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Также указом главы ЧР ей присвоено звание «Народный артист Чеченской Республики», — сообщил Кадыров.

Глава республики также передал награду Гадаеву, который был удостоен звания заслуженного артиста России. Кроме того, он вручил артисту орден Кадырова. Помимо того, он вручил медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой» певице Элине Муртазовой и отметил званием заслуженного работника культуры ЧР Марет Байсарову, занимающую пост первого заместителя министра культуры Чечни.

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении старшей дочери Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени ранее, 4 сентября. Глава государства отметил заслуги Айшат Кадыровой в развитии отечественной культуры и искусства и ее плодотворную деятельность.