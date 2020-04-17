Кадыров пригрозил увольнением тем, кого остановят на улице в выходные

https://static.news.ru/photo/ff7beccc-80b3-11ea-b609-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамзан Кадыров/vk.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал жителей республики оставаться дома во время карантина в субботу и воскресенье. Тех, кого остановят на улице, ждёт увольнение.

Я очень прошу, и оперативный штаб рекомендует, чтобы два дня — субботу и воскресенье — все находились дома, — заявил Кадыров.

По его словам, ограничения не касаются медиков, дорожников, коммунальщиков, а также других сотрудников служб, которые имеют спецпропуска оперативного штаба.

Если тех, кого не назвал, остановят на улице, их уволят с работы, потерпите эти два дня, — заявил глава республики.

Кадыров объяснил, что в течение нескольких дней в республике будут проводиться работы по дезинфекции. Строгий карантин на выходные был введён в Чечне 17 апреля.

NEWS.ru писал, что власти Чечни стали выдавать жителям двухчасовые пропуска для поездок в магазин. Разрешение для перемещения по району проживания выдаётся на одну семью или адрес с указанием времени и дня недели.

Всего в республике зафиксировано 115 случаев заражения коронавирусной инфекцией и пять летальных случаев.

По данным на 17 апреля в России диагностировано 32008 случаев коронавирусной инфекции (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.