Кадыров пошутил о «секретных тюрьмах» Чечни

В каждой семье в Чеченской Республике есть «секретная тюрьма» с малышами. Об этом написал глава региона Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте», комментируя видео с малолетним сыном племянника.

На видео сын племянника Кадырова Турпал-Али пытается выбраться из детской кровати. В подписи к ролику глава Чечни рассказал, что услышал детский голос, побежал на крики о помощи и увидел «страшную картину».

Турпал-Али стал узником секретной тюрьмы!.. Надзиратели спрятали её в стенах частного дома и замаскировали под детскую кроватку в детской комнате! Какое кощунство! — пишет Кадыров.

Он также пошутил, что поручил провести тщательную проверку и выяснил, что почти в каждой молодой семье республики есть секретные тюрьмы, в которых удерживают маленьких детей. В этих «тюрьмах их заставляют кушать йогурты, надевать пижаму на ночь и, что самое страшное, спать после обеда».

Ранее сообщалось, что Максиму Лапунову, рассказавшему о пытках в чеченской «секретной тюрьме» для геев, пришлось покинуть Россию. Куда именно он уехал, не сообщается. Такое решение мужчина принял из-за постоянных угроз, поступающих ему и его родственникам, которые не оставили ему «надежды на нормальную жизнь».

Позже Кадыров заявил, что представители Следственного комитета и прокуратуры проверяли его дом и не нашли никаких секретных тюрем. По его словам, слухи о них распространяют психически нездоровые люди, которые выдают «страшные сны за действительность».