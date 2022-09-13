Кадыров поручил составить списки желающих присоединиться к СВО

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил, что поручил сформировать списки военнослужащих, желающих присоединиться к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Глава региона отметил, что в республике большое количество военных, которые мечтают попасть на передовую. По его словам, создание нового подразделения расширит военные возможности по многим направлениям.

Мне приятно, что в республике большое количество военнослужащих мечтает присоединиться к нашим бойцам на передовой. Поручил командирам составить списки желающих. При первой же необходимости им такая возможность будет предоставлена, — рассказал Кадыров.

Он также похвалил работу чеченских спецподразделений, которые принимают участие в операции на Украине.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что Россия обладает очень крупной и мощной армией, которую можно использовать не только на Украине. Советник администрации президента добавил, что российские военные столкнулись со многими проблемами, но сохраняют высокий потенциал. Кирби при этом не стал уточнять, о каком применений военных РФ он имеет в виду. В России неоднократно осуждали действия коллективного Запада по поддержке Киева, включая поставки военной техники.