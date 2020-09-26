Кадыров показал силовую тренировку с артистами филармонии

Глава Чечни Рамзан Кадыров провёл силовую тренировку с солистами Чеченской государственной филармонии. Занятие включило в себя кардионагрузки и силовые упражнения, в том числе жим штанги лёжа.
Видео тренировки
В комментарии к ролику глава Чечни отметил, что полноценные тренировки предполагают тяжёлый труд и отказ от многих соблазнов, но в итоге все усилия окупаются в полном объёме.
Я рад, что при любом плотном графике рабочего или выходного дня мне практически всегда удаётся найти пробел для занятий спортом. Время, инвестированное в физическую культуру, гарантированно дает прибыль в виде крепкого здоровья, бодрости и хорошего расположения духа. Проверено на себе, — написал Кадыров.
В тренировке вместе с ним приняли участие артисты Мурад Байкаев, Усман Буруев, Майрбек Хайдаров. Кадыров отметил, что они работали, страхуя, подбадривая и подстёгивая друг друга.
Глава республики также призвал своих подписчиков заняться спортом и бросить вредные привычки.
Просто начните, возьмите это за строгое правило, и всё у вас получится, — сказал он.
Ранее Рамзан Кадыров устроил для своих подписчиков конкурс. Он опубликовал свою детскую фотографию и попросил угадать, сколько ему на ней лет. Первому угадавшему он пообещал «интересные подарки». На чёрно-белом снимке в Instagram Кадыров стоит на фоне забора в пиджаке и рубашке. Многие пользователи предположили, что будущему главе Чечни здесь от 12 до 16 лет. Также высказывались предположения, что фотография была сделана перед поступлением в школу. Некоторые вообще отметили, что политик со временем никак не изменился, сообщал NEWS.ru.
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