Кадыров показал работу беспилотников в Клещеевке

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Операторы беспилотных летательных аппаратов работают по позициям Вооруженных сил Украины возле Клещеевки, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. В одной из самых горячих точек на Бахмутском направлении работают бойцы спецназа «АХМАТ» и военнослужащие полка «Север-АХМАТ» вместе с подразделениями Минобороны России.

Вы можете видеть, что наши парни разъезжают по якобы захваченной ВСУ Клещеевке. Бойцы свободно меняют позиции, выискивают ДРГ противника в окрестностях населенного пункта и точечно бьют «Птичками» по скоплению живой силы. Работа не из самых легких, однако результат стоит приложенных усилий, — написал Кадыров.

Он добавил, что украинские военные не оставляют попыток приблизиться к Клещеевке, так как понимают ее стратегическую значимость для всего Бахмутского направления. Однако российские силы и спецназ «АХМАТ» не подпускают их.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» показал кадры боев российских военных с бойцами ВСУ под Артемовском. Взвод ПТУР первого батальона четвертой бригады (ЛНР) уничтожил БМП-1, которая подвозила продовольствие, боеприпасы и личный состав Вооруженных сил Украины.