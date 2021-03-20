Пригожин предложил Кадырову юридическую помощь

https://static.news.ru/photo/055d3498-899b-11eb-9620-96000091f725_660.jpg Фото: adminchr/instagram.com

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал письмо, поступившее ему от бизнесмена Евгения Пригожина. Предприниматель пообещал поддержку в судебном споре с журналистами «Новой газеты».

Кадыров недоволен материалами «Новой газеты», в которых рассказывается о расправах, якобы совершённых силовиками из Чечни. Главный герой расследования — бывший сотрудник полка патрульно-постовой службы полиции имени Ахмата Кадырова старший сержант полиции Сулейман Гезмахмаев. Он рассказал журналистам об убийствах как минимум 13 граждан. Кадыров собирается судиться с изданием.

Отмечается, что Пригожин называет себя «истинным патриотом России». Статьи «Новой газеты» о внесудебных расправах, якобы происходящих в Чечне, бизнесмен назвал «недопустимыми и преступными».

Он также пишет, что относится «с большим уважением к чести офицеров» и заслугам «полка» — речь идёт о полке чеченской полиции. Кроме того, Пригожин обещает юридическую помощь Кадырову, сообщает MK.RU.

Спасибо, брат!... Вместе мы сила! — прокомментировал Кадыров письмо Пригожина.

По его словам, у них обоих «общие враги, мечтающие о слабой России», но победа над ними неминуема. «Россия, Путин, вперед!», добавил Кадыров.

Федеральное бюро расследований (ФБР) вновь объявило в розыск российского бизнесмена Евгения Пригожина в начале марта, писал ранее NEWS.ru. Заместитель директора Европейской академии разведки, профессор университета Coastal Carolina Джозеф Фитсанакис предположил, что это произошло из-за новых доказательств и улик, которые были собраны за последний год.