Кадыров показал отправку очередной группы добровольцев в Донбасс

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке очередной группы добровольцев на Донбасс для участия в спецоперации. Видео с отправки добровольцев политик опубликовал в своём Telegram-канале.

По словам Кадырова, добровольцы вылетели из международного аэропорта имени Ахмата Кадырова. Все они прошли ускоренный курс тактической и боевой подготовки.

Каждый из этих патриотов, прибывших в Чеченскую Республику для прохождения ускоренного курса тактической и боевой подготовки на территории Российского университета спецназа из различных регионов России, имеет твёрдую непримиримую позицию к бандеровским прихвостням, нацикам и шайтанам, — написал глава республики.

С напутственным словом к добровольцам обратился председатель парламента Чечни Магомед Даудов. Он отметил, что сражаться за родину — «большая честь» для каждого российского патриота.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Европа своими заявлениями и военной поддержкой Украины преследует одну цель — вынудить Россию перейти от спецоперации к полномасштабной войне с применением всех видов вооружения по всей фронтовой линии. По его словам, чтобы этого избежать, украинский народ должен «пинком под зад» вышвырнуть с Украины руководство страны.