Кадыров показал кадры зачистки Соледара от ВСУ бойцами «Ахмата»

Фото: Александр Река/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал кадры зачистки Соледара бойцами одного из подразделений «Ахмата» под руководствам командира с позывным Охотник. Глава региона добавил, что ВСУ несут существенные потери.

Регулярные успехи в боестолкновениях с вражескими элементами воодушевляют наших бойцов на достижение еще лучших результатов. В итоге они освобождают от натовских прихвостней квартал за кварталом и планомерно зачищают Соледар от их нежелательного присутствия, — написал Кадыров.

Ранее Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео, как снайперы «Ахмата» стреляют по бойцам ВСУ. На нем видно, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.

Кадыров также заявил об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он опубликовал в соцсетях.