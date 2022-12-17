Кадыров показал видео успешной атаки на оборонительные позиции ВСУ Кадыров сообщил об успешной зачистке оборонительных позиций ВСУ в зоне спецоперации

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видео с моментом уничтожения оборонительных позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. По его словам, бойцы батальона «Запад-АХМАТ» обстреляли украинских военных в их же окопах.

Батальон «Запад-АХМАТ» МО РФ под командованием дорогого БРАТА, боевого офицера Исмаила Агуева, провел успешную атаку на вражеские оборонительные позиции. Плотным артиллерийским огнем они накрыли редуты неприятеля, захоронив в своих же окопах боевую группу. Такие же успехи делают и другие наши подразделения в зоне своей ответственности, — написал Кадыров.

Ранее глава Чечни опубликовал видео, как снайперы «Ахмата» стреляют по бойцам ВСУ. На нем видно, как двое украинских солдат идут по открытому пространству, похожему на поле, и попадают под снайперский огонь российских военных.

До этого Кадыров заявлял об уничтожении бойцами спецподразделения «Ахмат» украинской диверсионно-разведывательной группы в районе города Кременная. Кадры с ликвидированными военнослужащими ВСУ он также опубликовал в соцсетях.