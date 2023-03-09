Кадыров похвалился новым дроном-камикадзе от чеченских бойцов Кадыров: чеченские бойцы в зоне СВО разработали собственный дрон-камикадзе

Фото: t.me/RKadyrov_95

Бойцы батальона «Запад-Ахмат» Минобороны РФ разрaботали в зоне СВО собственный дрон-камикадзе, позволяющий точечно атаковать живую силу и технику противника, сообщил глава Чечни Рамзан Кaдыров в своем Telegram-канале. Он отметил, что аппарат неприхотлив в использовании и при этом вполне рабoтоспособен.

Одной из последних разработок наших умельцев стал собственный дрон-камикадзе, позволяющий проводить точечные атаки на живую силу и технику противника, — написал Кадыров.

К записи прилагается видеоролик, на котором бойцы батальона рассказывают о дроне и демонстрируют его применение. Кадыров добавил, что чеченские бойцы постоянно совершенствуют свои навыки и буквально «на коленке» собирают подобного рода боевые аппараты.

Ранее сообщалось, что командир «Ахмата» Апти Алаудинов вернулся в зону CВО после попытки отравления. Инцидент произошел 8 февраля. Как рассказал глава Чечни, адъютант Алаудинова получил конверт с cообщением для генерала, письмо было пропитано отравляющим веществом. Пострадавших госпитализировали в медсанбат, где им оказaли необходимую помощь.